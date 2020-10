Violeta Alexandru anunță următoarea mișcare. Ce vor putea face de acum românii care muncesc Ministrul Muncii a anunțat pe pagina personala de facebook digitalizarea relațiilor de munca. Astfel, zeci de mii de romani vor putea evita de acum birocrația și vor putea avea totodata mai multa incredere in sistemul public. „Gata! Sunt gata sa ating urmatorul meu obiectiv: digitalizarea relațiilor de munca. Am dedicat mult timp rezolvarii problemelor pensionarilor . Așa am simțit eu sa imi arat respectul fața de niște oameni care au muncit o viața. Mai am multe de rezolvat. De rezolvat, nu de facut promisiuni. Mi-ar fi ușor sa stau liniștita, odihnita și sa arunc cu promisiuni. Nu am uitat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

