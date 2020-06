Violențele din Franța: Kadîrov apără acțiunile "corecte" ale cecenilor Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a aparat vineri acțiunile &"corecte&" ale membrilor comunitații cecene din Franța, unde violențe fara precedent au zguduit orașul Dijon, relateaza AFP.

Membrii comunitații cecene au lansat represalii weekendul trecut pentru a razbuna agresarea unui tânar cecen pe 10 iunie de catre traficanții de droguri. Au urmat expediții punitive "total inedite" în acest week-end din partea membrilor acestei comunitați în centrul orașului și în cartierul sensibil Grésilles iar patronul unei pizzerii a fost grav ranit prin împușcare.



VIDEO… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a promis marți "un raspuns extrem de ferm" dupa mai multe nopți de incidente violente între comunitatea cecena și locuitorii majoritar magrebieni ai unui cartier din Dijon, un oraș din estul Franței care nu este obișnuit cu astfel de incidente, scrie AFP."Vreau…

- Politia din orasul francez Dijon (est) a dispersat luni seara o adunare de barbati cu cagule si inarmati care spuneau ca vor sa-si apere cartierul dupa trei incursiuni punitive intreprinse de zeci membri ai comunitatii cecene la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza marti AFP.Pentru a patra…

- CHIȘINAU, 15 iun. - Sputnik. Poliția Capitalei continua sa desfașoare razii in municipiul Chișinau, in contextul operațiunii speciale ”MAC-2020”. Astfel, ofițerii de investigație au descoperit in apropiere de comuna Budești, plante de marijuana. Culturile bine ingrijite, au fost depistate…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Intr-un comunicat plasat pe site-ul Ministerului Finanțelor se menționeaza ca Guvernul a negociat cu Banca Mondiala un nou proiect de asistența externa in vederea imbunatațirii eficienței sistemului de alimentare centralizata cu energie termica. © Sputnik / Osmatesco…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova, fiind suspect de infecție cu coronavirus, informeaza joi agenția Interfax, citand surse din cadrul serviciilor medicale. Ramzan Kadirov, 43 de ani, a fost transportat cu avionul in capitala Rusiei, miercuri, la cateva zile dupa…

- Uniunea Europeana a cerut vineri Rusiei sa condamne si sa ancheteze amenintarile proferate de liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, la adresa jurnalistei de investigatie Elena Milasina, de la bisaptamanalul independent Novaia Gazeta, pentru un reportaj despre situatia epidemiologica asupra coronavirusului…

- Situatia este tot mai tensionata in suburbiile Parisului pe fondul masurilor de carantina. Sute de protestatari s-au rafuit cu politia pe care o acuza de discriminare fata de minoritati. Violentele vin dupa ce un tanar de 30 de ani a fost ranit de o masina a fortelor de ordine.