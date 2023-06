Stiri pe aceeasi tema

- RESPINS… Cei trei tineri din Murgeni specializați in furturi din locuințe raman in arest preventiv inca o luna dupa ce magistrații Tribunalului Vaslui au decis sa respinga contestația formulata impotriva deciziei Judecatoriei Barlad. Cei trei, Marin Florin, Ștefan Timotei și Siminoc Ionel Neculai, au…

- EXACT CE-I TREBUIA! … Marian Mihai Poment, pe fondul unui conflict mai vechi, si-a agresa fosta concubina, lovind-o in mod repetat cu picioarele in zona abdominala si provocandu-i plagi taiate, cu un corp taietor. Totodata, in ajutorul victimei a intervenit matusa acesteia, o femeie in varsta de 25…

- TUPEU…Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de comiterea a patru infractiuni, Kalil Kanafani, sirianul de 20 de ani din comuna Pogonesti, risca acum sa-si petreaca o lunga perioada de timp dupa gratii. De aceea, sirianul si-a incercat norocul in fata judecatorilor si a cerut schimbarea incadrarii…

- DECIZIE… Curtea de Apel Iași a decis ca trei din cei patru traficanți de droguri sa ramana in arest preventiv, așa cum a decis Tribunalul Vaslui. Unul singur, și anume inculpatul-contestator Moroșanu Sabin Eduardo, a primit control judiciar pentru 60 de zile, fiind pus in libertate. Decizia CA Iași…

- Mulți romani care se intorc din strainatate aleg sa-și faca un rost in Romania, dar la oraș, cu la țara, unde au parte de o viața mai liniștita. Tot mai mulți romani sunt tentați sa se mute la țara, dupa ce ani la rand satenii au fost atrași de mirajul orașelor. Unii au parasit țara, […] Articolul O…

- SCHIMBARE… De zeci de ani de zile, o suprafața importanta de teren ce aparține municipiului Vaslui, situat in spatele noului bazar, este folosit de o mana de vasluieni, in scopuri agricole. S-au parcelat suprafețele, s-au construit cotețe, iar micii agricultori și-au gasit tot felul de ocupații, nu…

- RESPINS… Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de trafic de droguri, Eduard Filip Marcel, zis si Modoranu, a sperat in zadar sa se repete norocul avut in perioada in care a fost cercetat pentru alte fapte penale și a scapat de gratii. De data aceasta, magistrații nu au mai luat in considerare cererile…

- Curtea Penala Internaționala a emis un mandat de arestare pentru Vladimir Putin. Liderul rus este acuzat ca este responsabil pentru deportarea ilegala a copiilor din Ucraina, ceea ce constituie o crima de razboi. Ar putea ajunge in spatele gratiilor?! Ce spune Karim Khan, procurorul sef al Curtii Penale…