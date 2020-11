Violențe la mitingul din Leipzig împotriva măsurilor COVID-19 Violente au izbucnit sambata la Leipzig, in estul Germaniei, intre fortele de ordine si protestatarii care se opun purtarii mastilor de protectie dupa ce politia a ordonat dispersarea unui mare miting impotriva masurilor antiepidemice, informeaza DW. Politistii desfasurati in masa la protestul din centrul orasului, unde s-au adunat aproximativ 20.000 de persoane, au declarat pentru AFP ca au efectuat arestari, fara a furniza detalii suplimentare. Anterior, politia a informat ca au existat „numeroase atacuri” la adresa politistilor. Ciocniri au fost raportate si in timpul serii. Protestatarii au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

