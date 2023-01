Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva s-a intors duminica seara la Brasilia pentru a constata pagubele enorme in Palatul Prezidential, jefuit de partizani ai predecesorului sau Jair Bolsonaro care a condamnat fara fermitate aceasta invazie amintind foarte mult de cea a

- Sute de partizani ai fostului presedinte brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro au invadat duminica Congresul, Palatul Prezidential si Curtea Suprema la Brasilia, la o saptamana dupa investirea presedintelui de stanga Luiz Inacio Lula da Silva a carui alegere o resping, relateaza AFP, citat…

- Politia braziliana a utilizat duminica grenade lacrimogene pentru a respinge sute de sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro care s-au adunat in fata Congresului la Brasilia, la o saptamana dupa investirea presedintelui de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, a constatat un…

- Sute de sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro au invadat duminica principalele institutii ale puterii din Brasilia, Congresul, Curtea Suprema si Palatul prezidential, provocand numeroase pagube, conform imaginilor care circula pe retelele sociale, relateaza AFP si Reuters,…

- Politia braziliana a utilizat duminica grenade lacrimogene pentru a respinge sute de sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro care s-au adunat in fata Congresului la Brasilia, la o saptamana dupa investirea presedintelui de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, a constatat un…

- Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a spus, marti, despre seful de stat in exercitiu, Jair Bolsonaro, ca este "fascist" si l-a acuzat ca incurajeaza proteste violente - cum au fost luni seara in capitala Brasilia - in incercarea de a se agata de putere, relateaza AFP, citat…

- Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului. Fii la…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, risca sa piarda turul doi al alegerilor prezidențiale, duminica. Deși a condus in mare parte din numaratoarea voturilor, dupa depașirea a 67% din voturi numarate, Bolsonaro a fost depașit de contracandidatul de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva. Fii…