Violența online, pedepsită prin lege. Ce consecințe vor avea amenințarea sau hărțuirea pe rețelele sociale Harțuirea, amenințarea și discriminarea in mediul online reprezinta probleme grave, care au luat amploare in ultimii ani la noi in țara. Fara o lege care sa ii descurajeze pe agresorii din spatele ecranelor, consecințele unor astfel de abuzuri pot fi chiar fatale. Legea violenței online a fost acum adoptata in Romania, iar pedepsele vor fi aceleași ca in cazul violenței domestice. Persoanele agresate vor puea cere ordin de protecție. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea incriminarii violenței cibernetice pe rețelele sociale a fost promulgata vineri, de președintele Klaus Iohannis, dupa ce luna trecuta, proiectul de lege fusese adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. Violența cibernetica pe rețelele sociale sau in alt mediu online va fi incriminata.…

