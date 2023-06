Violență în familie terminată în arestul poliției. Agresorul este cercetat pentru 4 infracțiuni Un barbat și-a batut nevasta, dupa care s-a intors sa o amenințe și sa o agreseze din nou, deși pe numele sau era emis un ordin de protecție. Agresorul a ajuns in cele din urma in arestul poliției și risca sa stea cațiva ani dupa gratii. Pe 17 iunie 2023, in jurul orei 17:00, polițiștii […] Articolul Violența in familie terminata in arestul poliției. Agresorul este cercetat pentru 4 infracțiuni a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat pe raza localitații Mara, județul Maramureș, un cetațean roman, conducand un autoturism marca Audi in care se aflau 4.000 pachete de țigari, de proveniența Duty Free, marfa ce a fost confiscata in…

- Un tanar din orașul Targu-Ocna, județul Bacau, a comis o serie de infracțiuni care i-au adus „mascații” la ușa și l-au trimis in arest preventiv. Pe 5 iunie 2023, Poliția Stațiunii Targu-Ocna a fost sesizata prin apel 112, de catre un tanar de 28 de ani, din localitate, despre faptul ca i-au fost sustrase…

- In perioada 26-28 mai, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla și Secției 7 Poliție Rurala Gherla au acționat in vederea creșterii gradului de siguranța rutiera și impunerii unui climat de disciplina rutiera in randul participanților la traficul rutier, pentru prevenirea accidentelor produse…

- Polițiștii au intervenit azi in cazul unei violențe in familie. Un barbat umbla prin Crainimat, incercand sa faca rost de benzina pentru a-și omori mama. A fost emis ordin de protecție. Caz șocant azi in Crainimat. Un barbat umbla pe la case, cerand doi litri de combustibil. Intrebat la ce ii trebuie,…

- VIOLENȚA DOMESTICA, IN ATENȚIA POLIȚIȘTILOR In primele 3 luni ale acestui an, polițiștii au emis 2.983 de ordine de protecție provizorii, 1.255 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. La nivel național, in primele 3 luni ale anului 2023, numarul faptelor penale…

- Ana Morodan și-a pus cenușa in cap dupa ce a fost prinsa bauta și drogata la volan, in București: ”Nu faceti ca mine. Sa nu va credeti mai puternici decat viata, sa nu va lasati sedusi de celebritate”. ”Pentru copiii si tinerii care ma urmaresc si care viseaza sa fie si ei influenceri. Nu…

- Un barbat din Zimandu Nou a ajuns in arest dupa ce a incendiat casa in care locuia cu concubina sa. El a fost reținut de polițiști și acum urmeaza sa raspunda pentru fapta sa. „In ziua de 28 martie a.c., polițiștii Secției 1 Rurala Arad au fost sesizați prin SNUAU 112, despre un incendiu la […] The…