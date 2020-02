Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor studii realizate in Australia dupa incendii, cercetatorii au folosit unele tehnologii si echipamente media de masurare care au demonstrat ca fumul provocat de aceste incendii va afecta intreg globul pamantesc. Conform cercetarilor efectuate, este de asteptat ca fumul sa faca cel putin…

- In urma unor studii realizate in Australia dupa incendii, cercetatorii au folosit unele tehnologii si echipamente media de masurare care au demonstrat ca fumul provocat de aceste incendii va afecta intreg globul pamantesc. Conform cercetarilor efectuate, este de asteptat ca fumul sa faca cel putin…

- Pe de-o parte, presa din Belgia considera ca nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, pe de alta, unele surse il plaseaza drept unul dintre tinerii promitatori din fotbalul european si nu numai.

- Avem solutii pentru cei care cred ca cea mai buna leguma e porcul! Si apropo, preparatele din carne de porc merg mana-n mana cu un pahar rosu de vin. Vinurile albe merg cel mai bine in asociere cu pestele sau carnea alba. Sau cu branzeturile.

- Vinurile bune sunt usor de recunoscut, pentru cunoscatori, insa cei care nu se privep si vor, totusi, sa se asigure ca fac cea mai buna alegere, pentru o masa festiva sau pentru un cadou deosebit, se pot...

- Oboseala, insomniile, reumatismul și starile de nervozitate sunt cateva dintre problemele de sanatate in care terapia cu vin medicinal are efecte sanatoase. Chiar daca aceasta terapie cu vinuri medicinale are efecte dovedite, aceste tonice sunt mai puțin folosite decat ”suratele” lor, tincturile…

- In intervalul ianuarie-septembrie 2019, exporturile moldovenești de vinuri au inregistrat cel mai mare volum din ultimii 5 ani. Vinurile din Republica Moldova au cucerit noi piețe de desfacere, inclusiv pe alte continente.

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) și Ambasada Indiei in Romania au organizat in Aula Carol I din sediul istoric evenimentul „Prezentare și degustare de vinuri indiene”, la care au participat oameni de afaceri romani, precum și specialiști in vinuri. Sesiunea oficiala, deschisa…