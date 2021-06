Stiri pe aceeasi tema

- Piața Libertații Un nou maraon de vaccinare in Piața Libertații din Baia Mare in primul weekend al lunii iunie. Așadar, in perioada 5 – 6 iunie 2021, in locația mai sus amintita vom avea Maratonul de Vaccinare ”Impreuna pentru Viața!”. Un flux de vaccinare este dedicat adolescenților. Autoritațile județene…

- De Ziua Copilului, buzoienii vor avea posibilitatea sa se vaccineze, tot fara programare, la un centru special amenajat in incinta unui mall din oraș. Autoritațile vor sa provoace, astfel, un maraton al vaccinarii. Iata ce a comunicat Prefectura Buzau, in legatura cu evenimentul de marți, 1 iunie:

- Un nou maraton de vaccinare va fi organizat in Capitala, la finele acestei saptamani. Centrul de vaccinare va fi amenajat la Palatul Republicii și va fi deschis vineri.Maratonul va avea loc timp de trei zile.

- Doar 10 persoane, PREZENTE la centrul de vaccinare din Ighiu, in ziua deschiderii Mai bine de 900 de locuri sunt disponibile in primul centru de vaccinare anti-COVID-19 care functioneaza, de marti, in mediul rural in judetul Alba, respectiv in comuna Ighiu, unde numarul celor care s-au prezentat in…

- Marți, 20 aprilie, s-a deschis la Ighiu, in colaborare cu Primaria comunei, primul centru de vaccinare fix din mediul rural din județul Alba. Amenajat in sediul Centrului pentru persoane varstnice din comuna, acesta beneficiaza de doua fluxuri de vaccinare a cate 96 de locuri, serul utilizat fiind Moderna.…

- Al 12-lea centru de vaccinare va fi deschis in județul Alba: Din 20 aprilie incep imunizarile anti-COVID cu serul Moderna, in Ighiu Al 12-lea centru de vaccinare va fi deschis in județul Alba: Din 20 aprilie incep imunizarile anti-COVID cu serul Moderna, in Ighiu DSP Alba informeaza ca de marți, 20…

- De marți, 13 aprilie 2021, capacitatea de vaccinare din județul Alba va fi suplimentata cu 3 fluxuri noi, ceea ce reprezinta 216 imunizari in plus pe zi. Cele 3 fluxuri noi se vor regasi, cate unul, la urmatoarele centre de vaccinare: Alba Iulia – Sala de Sport a Universitații ”1 Decembrie 1918”, Centrul…

- Primarul Bistritei, Ioan Turc, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a cerut conducerii Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud sa aduca vaccin Pfizer la centrul de vaccinare amenajat de municipalitate, unde in prezent se administreaza AstraZeneca, deoarece numarul celor care…