Stiri pe aceeasi tema

- Iți cauți un loc de munca? Vrei sa lucrezi pentru o companie de top a retailului romanesc, sa faci parte dintr-o echipa de succes și sa investești in viitorul tau profesional ? Vino la Cafeneaua cu Joburi in Bacau, pe 14 februarie, incepand cu ora 10 sa stai de vorba cu echipa Lidl. Iți punem […] Articolul…

- Noul subprefect al județului va fi Emil Dragoș Dragu, pina zilelel trecute, angajat al Agenției de Plați și Intervenție in Agricultura Bacau. Propunerea a venit din partea Partidului PMP Bacau. „Il susținem pentru ca este un om serios, provine dintr-o familie serioasa. Nu a mai facut politica niciodata,…

- Fermierii bacauani au timp doar pana la sfarșitul lunii pentru a cere ajutorul acordat de stat pentru motorina folosita, in toamna trecuta, la lucrarile agricole. Astfel, pana pe 31 ianuarie inclusiv, potențialii beneficiari trebuie sa depuna la sediile Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- Daca Bacaul este „județul-șantier”, atunci se poate spune și despre Balcani ca e o comuna-șantier deoarece aici se lucreaza in fiecare zi, in toate satele, la obiective finanțate din bugetul local. „Am terminat grupul sanitar din Școala Balcani și am inceput renovarea grupurilor sanitare din Școlile…

- In cursul zilei de 21 noiembrie, in intervalul orar 07.00 – 12.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au actionat, pe raza de competenta, pe linia sanctionarii abaterilor rutiere generatoare de accidente de circulatie. In urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 43 de sanctiuni…

- Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat ieri pe aleea de langa Bazinul Olimpic de Inot din Bacau, in urma unui apel la 112, prin care un cetațean solicita sprijin din cauza apariței unui șarpe . Ajunși la locul indicat, jandarmii au gasit un șarpe de aproape un metru lungime ce a fost prins si predat…

- O scroafa cu mai mulți godaci a fost filmata in timp ce se plimba in timpul zilei, fara frica de oameni, pe un camp din spatele caselor din satul Valea Seaca, din comuna bacauana Nicolae Balcescu. Articolul Turma de porci mistreți, ziua in amiaza mare prin sat apare prima data in Deșteptarea- Ziarul…

- Grupul industrial Agricola, din Bacau, și-a prezentat joi, 14 noiembrie, noua sa imagine in piața de profil. Grupul are, din aceasta luna un nou brand, „Impreuna, la masa”, iar toate categoriile de produse Agricola au acum un concept de brand comun, unitar, definit in jurul esenței brandului: mancare…