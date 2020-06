Vineri se deschide primul cinema drive-in de la Braşov (Eveniment) De vineri, 12 iunie 2020, brasovenii vor putea din nou sa iasa la film, la drive-in. Primul cinema in aer liber de acest tip este amenajat in parcarea Coresi Shopping Resort. Proiectii de film vor avea loc in zilele de week-end, dar si miercuri si joi. Cinematograful in aer liber de la Coresi este amenajat pentru 150 de locuri, iar intr-o masina vor putea fi maximum 4 spectatori. Biletul se taxeaza practic pe masina si este de 75 de lei, putand... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

