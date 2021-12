Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, ministrul mediului, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca in mediul urban unul dintre motivele cele mai raspandite ale poluarii generate de transport este deplasarea cu mașina personala, iar in Capitala majoritatea masinilor au doar un ocupant. Tanczos Barna a precizat ca a venit la…

- Doi barbați au blocat traficul pentru a-și cumpara shaorma. Aceștia și-au parcat mașina pe banda de circulație pentru autobuze și l-au amenințat pe șoferul STB care le-a atras atenția. Nesimțirea celor doi barbați a mers și mai departe. Unul dintre ei a lovit autobuzul cu piciorul. Intregul incident a…

- Romania, din nou in fața Curții de Justiție a UE din cauza deșeurilor Foto: Arhiva. Realizator: Constanta Comanici - România ajunge din nou în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru ca nu a respectat obligațiile legate de gestionarea deșeurilor. Comisia Europeana a facut aceasta…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca numarul de controale facute de Garda de Mediu in Capitala nu a scazut dupa inlocuirea lui Octavian Berceanu la sefia institutiei, el subliniind ca s-au facut, in schimb, "mai putine postari pe Facebook". "Nu cred ca depinde de o singura persoana poluarea…

- Un membru AUR, naistul Nicolae Voiculeț, a publicat pe pagina sa de Facebook o imagine in care promoveaza noul partid al lui Dragnea. De altfel, acesta i-a cantat lui Dragnea la nai, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Fostul lider al PSD a anunțat duminica lansarea noului partid , Alianța pentru…