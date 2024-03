Vine „dezinflația imaculată”! Bancherii centrali sunt din ce in ce mai increzatori ca inflația poate fi invinsa fara a determina o creștere puternica a șomajului, in timp ce economiștii prognozeaza așa-numita „dezinflație imaculata”. Experți intervievați de Consensus Economics estimeaza ca inflația va scadea de la maximele de mai multe decenii la aproximativ 2% in acest an in majoritatea […] The post Vine „dezinflația imaculata”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

