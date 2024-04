De ce se rupe prima floare la ardei. Grădinarii experţi procedează mereu aşa Vrei sa te bucuri de ardei care sa ofere producție bogata in sezonul de toamna? Gradinarii cu experiența au explicat de ce se rupe prima floare de la plante. Consecințele unei astfel de metode de ingrijire. Cum calculezi perioada in care trebuie sa plantezi ardei Este nevoie de aproximativ 75 de zile pentru ca un […] The post De ce se rupe prima floare la ardei. Gradinarii experti procedeaza mereu asa appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista un oraș desprins din basme, in forma de floare, aproape perfect din toate punctele de vedere, dar nimeni nu vorbește despre el. Se afla la doar cateva ore de zbor, in Italia. Palmanova, orașul in forma de floare Palmanova este un orașel foarte mic, pe care il poți vizita in maxim doua ore, deoarece…

- Ești leu și ești curios care sunt compatibilitațile zodiei Leu? Sau poate dorești sa cunoști mai bine un anumit Leu, dar nu ești sigur cat de puternici veți fi voi doi? Indiferent daca ești Leu sau te intalnești cu un nativ al acestui semn zodiacal, este important sa știi compatibilitatea acestuia cu…

- Sfaturi pentru o vița-de-vie cat mai sanatoasa. Daca vrei sa te bucuri de o producție mare la toamna și sa ai o cultura sanatoasa, iata la ce trebuie sa fii atent. Sfaturi direct de la cei mai buni gradinari, nu ai cum sa dai greș in acest fel. Inamicul tacut al viței-de-vie Vița-de-vie este una […]…

- In urma cu cinci decenii, primele femei polițiste in Romania erau atat de grațioase incat șoferii mai, mai ca voiau sa produca accidente pentru ele. Cand aveau posibilitatea, opreau chiar și in intersecții și le ofereau flori. La schimb, angajatele statului ii salutau prin ducerea mainii drepte la coifura.…

- Cele mai iubitoare zodii din horoscop. Acești nativi au multa iubire de oferit și simți cum emana numai sentimente puternice și pozitivism. Totuși, uneori au tendința de a exagera cu afecțiunea și cei care stau in compania lor simt cu se sufoca. Zodia pe care te poți baza mereu In lumea zodiacului,…

- Nu arunca cofrajele din carton de la oua! Le poți refolosi cu ușurința, daca ești pasionata de gradinarit. Sunt recipiente perfecte pentru ceea ce ține de cultivarea legumelor. Experții le folosesc de ani de zile. Cat de cheltuitor este, de fapt, gradinaritul Gradinaritul poate fi o pasiune destul de…

- Cele mai harnice femei din horoscop. Unele zodii de femei sunt de-a dreptul impresionante și, garantat, vor fi niște soții minunate. Acestea au grija mereu de persoana iubita și sunt dispuse sa faca orice pentru fericirea ei. Afla care sunt zodiile pe care ar trebui sa le ții aproape. Cele mai harnice…

- Se crede ca semnul zodiacal in care ne naștem are o influența majora asupra caracterului nostru, modului in care percepem și ne traim viața, alegerilor pe care le facem. Astrologii au dezvaluit care sunt nativii pe care ii caracterizeaza incapațanarea și care sunt convinși ca au mereu dreptate. Afla,…