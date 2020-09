Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum s-a auzit, neoficial, Petrolul Ploiești – marca aleasa pentru sezonul 2020-2021 – nu va mai beneficia de un buget generos in aceasta ediție de campionat, iar asta din cauza pandemiei de coronavirus, cea care a schimbat cu mult datele problemei incasarilor, ținand cont ca vor continua meciurile…

- Un barbat din Targoviște a venit beat la examenul pentru permisul auto. Avea o alcoolemie de peste 1, in aerul expirat. Uimitor este faptul ca barbatul incerca sa iși ia din nou carnetul auto, dupa ce il pierduse pentru ca... a baut și s-a urcat la volan.

- Un barbat din Targoviste care a ramas fara permis de conducere pentru ca a condus baut, a vrut sa ia din nou permisul, in aceeasi stare in care l-a pierdut. Oamenilor legii nu le-a venit sa creada ca un elev s-a urcat in masina de examinare baut bine.

- Viorel Moldovan (48 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor al divizionarei-secunde Petrolul Ploiești. Adus la carma „Lupilor galbeni” pentru a ataca promovarea in Liga 1, Viorel Moldovan a fost prezentat astazi, printr-o conferința de presa. Viorel Moldovan: „Cautam un astfel de club și l-am…

- In majoritatea familiilor, mai ales in cazul celor cu copii, femeile sunt cele care aleg destinatia de vacanta si tot ele rezerva, efectiv, si hotelul, arata un studiu al portalului Litoralulromanesc.ro care a luat in calcul circa 40.

- Patru zile de tenis de camp, la Targoviște, in memoria lui Nicu Ciuperca. Ceea ce a inceput ca un turneu Post-ul “Memorialul Nicu Ciuperca”, al doilea an sub egida FRT! Zeci de jucatori au venit la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- UTA și Petrolul joaca acum, intr-o restanța din play-off-ul ligii secunde. Partida a inceput la 18:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. A marcat: Deac 23Vezi AICI video cu fazele importante Vezi AICI live + statistici UTA - Petrolul, liveTEXT » 0-1…

- Romania traiește extrem de periculos. Cei care sunt bolnavi de coronavirus profita de vidul legislativ și se externeaza din spitale. Unii dintre aceștia folosesc chiar mijloacele de transport in comun, conform unei dezvaluiri a profesorului Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Medicii…