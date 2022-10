Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele trebuie sa afișeze informații referitoare la tipul și cantitatea ingredientelor preparatelor furnizate de acestea, transmite InfoCons - Organizație pentru Protecția Consumatorilor.

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susține ca in multe restaurante din Romania meniul seamana mai degraba cu Codul Penal adnotat, consumatorul nefiind informat cu privire la produsele pe care le cumpara. Așa de exemplu, exista unitati care…

- In urma cercetarilor intreprinse asupra reclamațiilor depuse de consumatori, pana in acest moment, la nivelul intregii țari, referitoare la modul in care sunt calculate facturile la energie, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a tras cateva concluzii cu caracter general. Cauzele…

- Printr-un ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, publicat pe data de 21 septembrie 2022, in Monitorul Oficial, sunt stabilite modalitațile de aducere la cunoștința consumatorilor a informațiilor referitoare la produsele finite sau mancarurile…

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, este ignorat de catre Agenția Naționala de Integritate (ANI) deși trebuia de mult timp sa fie scanat și tras pe linie moarta. In ultima declarație de avere postata pe site-ul ANPC, președintele…