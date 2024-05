Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, fosta iubita a lui Liviu Dragnea, a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Tanara și-a uimit fanii cu noile postari de pe internet. Ce a putut sa scrie fosta partenera a politicianului? Irina Tanase sufera din iubire? Irina Tanase, tanara care a fost parasita de Liviu…

- Joi, 25 aprilie, in jurul orei 2.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați de catre o femeie de 20 de ani, din municipiul Satu Mare, despre faptul ca ar fi fost agresata de catre concubinul sau, in varsta de 19 ani. The post HOTARARE A POLIȚIȘTILOR Ordin…

- Sonia Ferrari, nepoata Sorinei Guța, a facut declarații exclusive despre revenirea artistei in lumea manelelor, dar și despre starea de sanatate și procedurile medicale pe care acesta urmeaza sa le faca. Cine sunt persoanele care au tras-o in jos pe celebra cantareața.

- Mirel, ucigașul studentei de la Medicina și-ar fi lovit și fosta iubita: Se purta ca și cum era proprietatea lui! - Andreea, inmormantata joiApar noi detalii șocante despre Mirel, individul care a ucis-o pe Andreea, tanara studenta de la Facultatea de Medicina din Timișoara. Vestea i-a șocat pe locuitorii…

- Catalin Bordea este de-a dreptul impresionat de cat de bine se ințeleg Cuza de la Noaptea Tarziu și Ramona Olaru, deși au avut o relație de iubire și au trecut printr-o desparțire. Iata cum vede comediantul modul in care se ințeleg cei doi, avand in vedere ca se intalnesc, in fiecare dimineața, la Neatza…

- Continue reading Barbatul din Chiajna care și-a batut fosta iubita și s-a baricadat in casa a fost scos de polițiști dupa 14 ore: „Mai intai am vrut sa lamuresc speța” at Info real.

- Un barbat de 39 de ani a incalcat, joi, ordinul de protectie emis de instanta in favoarea fostei sale iubite, in varsta de 23 de ani, si a mers la locuinta acesteia din Chitila, judetul Ilfov, unde a agresat-o. Ulterior, el s-a baricadat in imobil si ameninta ca se arunca de la etaj. Interventia politistilor…

- Un individ a ajuns in arest dupa ce a batut-o cu pumnii și picioarele pe fosta concubina, iar apoi a ștrangulat-o cu un cablu. S-a intamplat in cursul zilei de 27 februarie, iar individul care a agresat-o pe femeie nu a ținut cont ca avea interdicție sa se apropie de ea. Și nu a fost singura oara ...