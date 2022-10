Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o intalnire de lucru foarte buna cu David Turk - Secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite - pentru a discuta despre stadiul proiectelor prevazute in Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice…

- Department of Energy (DOE) analizeaza posibilitatea implicarii in finantarea constructiei reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, a transmis secretarul adjunct pentru Energie din Statele Unite, David Turk, intr-o intalnire pe care a avut-o cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Oficialul american a transmis…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a analizat si aprobat, in sedinta de marti, propunerile Ministerului Energiei privind imbunatatirea rezilientei energetice a Romaniei, astfel incat populatia sa fie protejata si sa fie asigurata continuitatea in aprovizionare cu energie electrica si cu gaze…

- Ministrul energiei Virgil Popescu recunoaște ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In plus, importurile Romaniei nu se fac prin Nord Stream și nici macar prin gazoductele din Ucraina, ci prin TurkStream,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 178 LIVE TEXT. Publicațiile din Statele Unite ale Americii susțin ca armata ucraineana a lansat o serie de atacuri asupra obiectivelor rusești din Peninsula Crimeea cu acordul oficialilor de la Washington. Jurnaliștii susțin ca au obținut un document al guvernului de la…

- „Astazi atat in sedinta de Guvern, cat si la Podcastul moderat de Ionut Cristache am anuntat ca reglementatorul american, Comisia de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA, va emite certificatul final pentru reactoarele mici modulare ale NuScale. Aceasta certificare inseamna ca NRC a stabilit ca proiectarea…

- “Astazi dimineata, la ora 8, aveam un stoc de un miliard 826 de milioane de metri cubi, un grad de grad de umplere total de 59,48 la suta. Suntem peste graficul asumat in fata Comisiei Europene. Am depasit inclusiv tinta pe care ar trebui sa o avem la data de 1 septembrie 2022, respectiv 57%. Ne dorim…