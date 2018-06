Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța reluarea seriei de conferințe publice Historia Viva. Noua prelegere intitulata „O calatorie documentara prin muzee din Sud-Estul Europei și Asia Mica” va fi susținuta de dr. Eugen Paraschiv-Grigore, arheolog și muzeograf. Evenimentul va avea loc miercuri,…

- Primaria Sectorului 3 organizeaza, in perioada 19-20 mai, cea de-a VI-a ediție a „Festivalului Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiș”. Festivalul se va desfașura de la ora 17.00, in Parcul Titan, la scena din apropierea lacului (acces din str. Liviu Rebreanu, intrarea cu globul pamantesc). Sambata,…

- Primaria Capitalei, prin Arcub, invita bucurestenii miercuri, 09 mai, incepand cu ora 18.00, la concertul aniversar de Ziua Europei, organizat in Parcul Izvor. In acest an, evenimentul care marcheaza Ziua Europei in Bucuresti va fi sustinut de artisti ai noului val din muzica romaneasca. Astfel, pe…

- Teatrul Evreiesc de Stat se afla in perioada aceasta in turneul ”Teatru peste Prut”, desfașurat la Teatrul Satiricus ”I.L. Caragiale”, din Chișinau. Miercuri, 25 aprilie, de la ora 17.00, in cadrul acestui turneu, va avea loc un spectacol lectura ”Ad Hoc”, ce va fi susținut de actorii celor doua teatre.…

- Juriul Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului 2017”, compus din MARINA CONSTANTINESCU (critic), ALEXANDRU MAFTEI (regizor), VLAD MASSACI (regizor), DAN C. MIHAILESCU (critic) si MARIAN POPESCU (critic), a decis sa nominalizeze in Selectia Finala urmatoarele piese: O MIE…

- Muzeul Național al Țaranului Roman organizeaza joi, 26 aprilie 2018, de la ora 18, la Clubul Țaranului, o noua intalnire din seria Conferințelor de la Șosea. Doamna Simona Corlan-Ioan, conferențiar, doctor in istorie specializat in spațiul african, director al Institutului de Studii Africane din cadrul…

- Cu ocazia Zilei Astronomiei, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” și Editura PANDORA M ii invita pe copii sambata, 21 aprilie 2018 incepand cu ora 10:30, la atelierul intitulat „Cum se face un Univers?”. La intalnire va participa scriitorul Alex Doppelganger, care le va explica micuților…

- Evenimentul anului pentru comunitatea instagrammerilor din Romania. Peste 200 de creatori de conținut se vor reuni pe 21 aprilie la primul festival dedicat lor - Instafestival, unde inscrierile s-au epuizat in mai puțin de 48 de ore de la data anunțarii evenimentului. Instafestival va incepe in București…