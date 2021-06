Stiri pe aceeasi tema

- Romania NU are suficiente incubatoare pentru bebelușii nascuți prematur. 40% nu au șanse sa traiasca In Romania de astazi, inca exista probleme in tratarea bebelușilor prematuri, pentru ca nu sunt suficiente locuri pentru ei in secțiile de terapie intensiva. Medicii din secțiile de terapie intensiva…

- Un buzoian de 19 ani, din orașul Pogoanele, a ajuns in arest dupa ce a furat o mașina și a condus din Ialomița pana la domiciliu, deși nu deține permis. Chiar bunica lui l-a dat pe mana oamenilor legii. In timp ce se intorcea de la un prieten, tanarul ar fi profitat de faptul ca autoturismul nu era…

- In urma declaratiilor publice facute de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, potrivit carora ar fi fost luat peste picior de un politist de la Brigada Rutiera caruia ii semnalase o cursa ilegala de masini, Politia a declansat verificari.

- Cadavrul unei femei a fost gasit in raul Mureș. Un barbat a vazut corpul care plutea și a sunat la Poliție. Femeia era cautata de o saptamana, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Arad, un barbat a sunat vineri la numarul unic de urgența 112 pentru a anunța ca in zona plajei Zori de zi, din Padurea…

- Guvernul francez a examinat miercuri un nou proiect de lege antiterorism, la cinci zile dupa atentatul dintr-un comisariat de politie din apropiere de Paris, care permanentizeaza si extinde recursul la tehnica criticata a algoritmilor pentru a se incerca depistarea persoanelor radicalizate, aflate…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a recunoscut ca cineva din echipa sa a sunat la poliție pentru a fi amendat dupa ce a fost prins in Palatul Parlamentului ca nu a purtat masca. "Nu m-a sunat domnul premier, eu am sunat la autoritați. Cineva din echipa mea a sunat la poliție sa vada cu…