Stiri pe aceeasi tema

- Cooperarea Ungariei cu Romania si Slovacia are "un mare potential", a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, potrivit serviciului in limba engleza al agentiei de presa MTI.Comentand reactiile la discursul sau recent de la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, Orban…

- Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, care i-a respins, in urma cu o luna, cererea de a fi declarat luptator cu rol determinant in Revoluția din decembrie 1989. In…

- USR cere demisii in randul judecatorilor constituționali dupa trimiterea preliminara a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la marea prescripție dictata de CCR in Romania. USR menționeaza, intr-un comunicat de presa ca, in urma deciziei CCR, 5.000 de dosare s-au inchis și mii de infractori…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o „ofensiva LGBTQ”, dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters. In discursul sustinut…

- Viktor Orban a atacat din nou Uniunea Europeana, sambata, in discursul de la Baile Tușnad, acuzand blocul comunitar ca duce o „ofensiva LGBTQ”, și declarand ca guvernul sau naționalist va proteja radacinile creștine ale țarii sale, relateaza Reuters, in timp ce Bloomberg scrie ca premierul maghiar a…

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat, marti, ca Spania va desfasura efective militare in Slovacia si le va suplimenta pe cele din Romania pentru a consolida flancul estic al NATO. Sanchez a vorbit despre aceste desfasurari in declaratii date ziaristilor la sosirea la summitul de la Vilnius, unde…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria și Romania in Schengen in acest an, in etape. Astfel, din octombrie, cetațenii celor doua state ar putea sa calatoreasca fara viza cu avionul, iar, pana la 1 ianuarie 2024, ar urma sa fie excluse și controalele la frontierele terestre, au declarat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare. Alina Gorghiu a declarat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu,…