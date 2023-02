Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec pentru afaceri europene Miltiadis Varvitsiotis a cerut luni finantarea de la bugetul Uniunii Europene a construirii gardurilor de la frontierele externe, argumentand ca barierele fizice au redus sosirile de migranti in Europa, transmite DPA. Varvitsiotis a spus ca Uniunea Europeana ar…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.…

- De la 1 ianuarie, guvernul Ungariei va majora pensiile cu 15%, a anuntat, marti, premierul Viktor Orban. Intr-o inregistrare video, distribuita pe pagina sa de Facebook, Viktor Orban a precizat ca tocmai a semnat o hotarare de guvern care prevede cresterea pensiilor cu 15%, de la 1 ianuarie. „Criza…

- Populatia Italiei a scazut sub 59 de milioane de locuitori, iar tara imbatraneste intr-un ritm mult mai rapid decat restul Uniunii Europene, a transmis luni agentia nationala de statistica Istat, conform Reuters și Agerpres. O populatie in scadere si care imbatraneste este o ingrijorare majora pentru…

- Jumatate dintre țarile Uniunii Europene vor intra in recesiune in 2023, a declarat miercuri, 29 noiembrie, președinta Fondului Monetar Internațional, Kristalina Gheorghieva, intr-o conferința de presa sutinuta la Berlin impreuna cu cancelarul german Olaf Scholz și cu președinții principalelor instituții…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat ca iși propusese sa convoace discutii la nivelul Uniunii Europene cu presedintele rus Vladimir Putin cu un an inainte ca acesta sa lanseze invazia in Ucraina, dar in cele din urma nu a vazut nicio posibilitate de a-l influenta pe liderul rus la sfarsitul…

- Migratia neta catre Regatul Unit in intervalul 1 iulie 2021 – 30 iunie 2022 a crescut la 504.000 persoane, cand s-a inregistrat mai ales o crestere a numarului cetatenilor din afara Uniunii Europene ajunsi pe teritoriul britanic, indica Biroul national de statistica britanic (ONS), transmite joi Reuters.…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a respins acuzatiile de revizionism formulate la adresa lui de Romania si Ucraina, dupa ce a aparut la o partida de fotbal dintre nationalele Ungariei si Greciei purtand un fular cu harta ”Ungariei Mari”, care include teritorii ale tarilor vecine Austria, Slovacia, Ucraina,…