Premierul Ungariei, Viktor Orban il vrea pe Donald Trump președinte in SUA. Prim-ministrul crede ca prin alegerea lui Trump la președinția Statelor Unite, razboiul din Ucraina se poate incheia. Orban afirma ca va fi atent la masurile luate de președintele argentinian Javier Milei pentru a invața de la el. „2024 va fi un an plin de speranta, atat timp cat vom face ordine la Bruxelles si castiga Trump, care ne va aduce pacea in razboiul din Ucraina”, a afirmat Viktor Orban. donald trump, viktor orban Viktor Orban a participat la investirea președintelui Milei la Buenos Aires Premierul Ungariei…