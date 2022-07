Viktor Orban: „Economia europeană s-a împuşcat în plămâni” Intr-un interviu de azi, premierul ungar Viktor Orban critica masurile luate pana acum impotriva Rusiei și susține ca daca vor fi continuate risca sa distruga economia europeana. Comisia Europeana adopta cel de-al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, care va adauga o interdicție la importul de aur rusesc și va ajusta actualele masuri restrictive pentru a evita impiedicarea exporturilor de alimente și cereale din Rusia, au declarat pentru agenția Reuters mai mulți oficiali care au dorit sa-și pastreze anonimatul. Noi persoane și entitați considerate apropiate de Kremlin vor fi, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

