Ce salariu trebuie să ai pentru un credit de 50.000 de euro. Cât este rata lunară Ce salariu trebuie sa ai pentru un credit de 50.000 de euro . Cat este rata lunara. Poate vrei sa iți iei o locuința dar nu știi la ce suma te incadrezi. Inainte de pandemie era simplu sa iei un credit pentru o locuința noua, insa acum, bancile sunt ceva mai rigide. Ce salariu trebuie sa ai pentru un credit de 50.000 de euro? Daca este vorba despre un credit ipotecar , ai nevoie de minim 3.498 de lei pe luna. In cazul unui credit de nevoi personale in schimb, salariul trebuie sa fie de 14.673 de lei. Depinde de banca și evident, de perioada in care este rambursat creditul. In cazul imprumuturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acte și documente necesare pentru un credit la CEC Bank. Daca vrei sa iți faci un credit la CEC Bank este bine sa știi de ce documente ai nevoie. Bancile din Romania funcționeaza in general dupa același sistem. Pe de alta parte, pot fi mici diferențe in ceea ce privește documentele cerute, ori alte…

- Se majoreaza salariul minim. Ministerul Muncii a anunțat, astazi, dupa aprobarea majorarii salariului minim, ca vor beneficia de aceasta masura 1.871.266 de salariați, potrivit News.ro . „Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede…

- AVBS a intermediat in 3 luni credite ipotecare in valoare de 61.5 milioane de lei Primul trimestru al anului aduce schimbari in tendințele de piața: tot mai mulți romani acceseaza creditele de nevoi personale, in timp ce interesul pentru programul „Noua Casa” și al creditelor pentru persoane juridice…

- ANM a emis o avertizare. Avertizarea meteo ANM este valabila astazi, 7 mai 2024, in intervalul orar 10:00 – 23:00 si vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, un cod galben de ploi si vijelii va afecta zeci de judete, inclusiv Bucuresti. „In intervalul menționat,…

- In timp ce romanii din țara așteapta cu nerabdare recalcularea pensiilor, cei din diaspora sunt ingrijorați de impactul noii legi a pensiilor asupra lor. In Romania, stagiul minim de cotizare pentru pensie este de 15 ani, cu o excepție pentru cei pensionați pe motiv de boala, conform declarațiilor șefului…

- N. Dumitrescu Conform unor prevederi legale, din luna aprilie a.c. intra in plata beneficiile de asistența sociala care au fost majorate, luna trecuta, pentru anumite categorii de prahoveni. Potrivit conducerii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Prahova, ”Toate beneficiile sociale care…

- Evoluția tehnologiei medicale a permis conceperea unor proceduri chirurgicale avansate, minim invazive, care asigura tratamentul eficace al unor afecțiuni severe, cu pastrarea calitații vieții pacientului și creșterea semnificativa a ratei de supraviețuire. Acest lucru este valabil și pentru cancer…

- Programul romanilor la Cupa Mondiala de haltere a fost anuntat de organizatori, cu trei zile inainte de startul competitiei din Thailanda, ce va fi transmisa exclusiv in AntenaPLAY, in perioada 31 martie – 11 aprilie. Intrecerea din Thailanda este una cu o miza mare pentru sportivii din Romania. Pe…