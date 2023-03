Viktor Orban, despre cea mai mare problemă a lui Putin: „Bazele SUA de rachete din Polonia şi România” Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține ca cea mai mare problema a lui Vladimir Putin sunt „Bazele americane de rachete din Polonia si Romania”. Viktor Orban spune, intr-un interviu pentru publicația elvețiana Weltwoche ca Ungaria este „tarata in razboi”, dar conducerea ei este suficient de puternica sa tina tara departe de conflict. El a insistat pe faptul ca Ungaria a fost grav afectata de sanctiunile impuse Rusiei de UE, care au dus la cresterea pretului la petrol si gaz, costul asigurarii necesarului de energie al industriei ungare crescand de la 7 miliarde de euro in 2021 la 17 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

