- Rapid a invins-o pe Oțelul, scor 2-1, in runda cu numarul 24 din Superliga. Mijlocașul Alexandru Albu (30 de ani) spera sa iși prelungeasca ințelegerea cu gruparea giuleșteana. Alexandru Albu este om de baza pentru Rapid in acest sezon. A bifat 22 de apariții sub comanda lui Cristiano Bergodi, dar inca…

- Manchester United s-a ințeles cu Omar Berrada, care va fi noul director executiv al clubului. El vine chiar de la rivala din oraș, Manchester City. O prima decizie importanta luata de Jim Ratcliffe la United. Noul investitor l-a convins pe Berrada sa o lase pe City și sa se mute la rivala United, pe…

- America se pregateste pentru un meci revansa intre Donald Trump si Joe Biden la alegerile din noiembrie. Miliardarul si-a zdrobit rivalii din partid la alegerile interne din Iowa si pare favorit sa fie desemnat candidatul republicanilor la prezidentiale.

- Viitorul actionar al clubului de fotbal Manchester United, Jim Ratcliffe, a asigurat ca trofeele sportive sunt mai importante pentru el decat beneficiile financiare, a anuntat marti Fundatia suporterilor lui Manchester United, MUST, informeaza AFP."Principalul sau mesaj a fost ca Manchester United…

- Dorinta directorului executiv de la Ineos de a reduce costurile totale ale clubului Manchester United, dupa preluarea partiala a gruparii mancuniene, ar putea duce la concedierea a 300 de angajati ai clubului, a anuntat miercuri cotidianul englez The Guardian.In urma achizitionarii unui sfert din…

- Primele declarații ale lui Jim Ratcliffe confirma un om de acțiune și afaceri care n-a iubit niciodata conformismul și clișeele Poate reinvia Manchester United? Intrebarea sta in gandul unui enorm popor fotbalistic, alcatuit din fani, neutri și, chiar, ostili clubului. Amestecul e posibil doar in cazul…

- Jim Ratcliffe a declarat ca va fi nevoie de "timp si rabdare" pentru ca "succesul sportiv" sa revina la Manchester United, relateaza bbc.com.Miliardarul britanic a ajuns la un acord pentru a cumpara o participatie de 25% din clubul de pe Old Trafford cu aproximativ 1,3 miliarde de dolari (1,03 miliarde…

- Miliardarul britanic Sir Jim Ratcliffe a cumparat 25 la suta din acțiuni la Manchester United, iar tabloidul The Sun dezvaluie ca acesta pregatește o adevarata revoluție in lot. Sir Jim Ratcliffe a scos din buzunar nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro pentru a cumpara 25 la suta din acțiuni la Manchester…