Stiri pe aceeasi tema

- Un caz incredibil pentru polițiștii de la Brigada Antidrog din Capitala s-a petrecut zilele trecute. Aflați in timpul unui flagrant, ofițerii nu au observat ca mașina adusa pentru filaj, cu tehnica pe ea, a fost ridicata de Poliția Locala decat dupa ce au vizionat imagini de pe o camera de supraveghere…

- Un șofer care a lovit cu mașina doi copii pe o strada din sectorul 2 al Capitalei și a fugit apoi de la locul accidentului este cautat de polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei. Cei doi minori au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. „La data de 21.04.2022, in jurul…

- Un șofer, care consumase bauturi alcoolice și nu avea permis de conducere, a fost urmarit de poliție pe Bulevardul Ghencea din Capitala, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Șoferul a lovit o alta mașina și a intrat intr-un stalp de iluminat. „In jurul orei 00.05, polițiști din cadrul…

- Un accident in care au fost implicate 4 mașini s-a produs, sambata dimineața, in București, in zona Mihai Bravu. Unul dintre autoturisme a intrat intr-o patiserie. La fața locului au ajuns de urgența o ambulanța SMURD și un echipaj al pompierilor. Femeia care se afla la volanul mașinii care a intrat…

- Incident grav in Capitala. Un șofer a intrat, miercuri de dimineața, cu mașina in gardul Ambasada Rusiei. Autoturismul a luat foc, iar barbatul de la volan a murit. „In aceasta dimineata, in jurul orei 06.00, a fost sesizat un eveniment, in care a fost implicat un autoturism, care a parasit soseaua…

- Delegația Ucrainei, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan și oligarhul rus Roman Abramovici au ajuns, marți, la Palatul Dolmabahce din Istanbul unde va incepe a patra runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina pentru incetarea focului. Oligarhul rus urmeaza sa joace rolul de mediator intre cele…

- Patru persoane au murit, duminica dimineața, dupa ce o mașina a intrat in participantii la un carnaval, in orasul belgian Strepy-Bracquegnies, in sudul tarii, potrivit agentiei Belga, preluata de DPA, relateaza Agerpres. 12 persoane au fost grav ranite si in jur de 20 au suferit rani usoare, a aratat…

- Bucureștiul are 454 de sirene pentru avertizarea populației, insa doar 330 sunt funcționale. Mai mult, doar 187 sunt introduse intr-un sistem de alarmare și pot fi acționate de la distanța, restul fiind acționate doar de la fața locului. Primaria Capitalei are in gestiune 278, din care numai 155 sunt…