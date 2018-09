Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere efectele dezastruoase pentru Romania ale crizei pestei porcine africane, ii cer ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa se implice direct in managementul crizei. Cea mai importanta problema pe care ministerul trebuie sa o aiba in vedere este izolarea focarelor, astfel incat sa nu ajungem…

- Desi judetul Prahova nu este afectat de virusul pestei porcine, focare au fost semnalate in judetele vecine. Autoritatile din judet, sub coordonarea prefectului, au pus la punct primele masuri de prevenire dar si de interventie. In primul rand, toate primariile trebuie sa identifice si sa puna la dispozitie…

- Actiunea de recoltare a porcilor mistreti a inceput deja in judetele in care s-a inregistrat boala, iar in Buzau mistretii sunt atent monitorizati si se lucreaza deja la un plan de recoltare. Potrivit unui reprezentant al Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Buzau, peste 800 de porci…

- Sursa foto: Revista Fermierului Comisia Europeana este gata sa furnizeze Romaniei asistenta tehnica suplimentara pentru combatarea pestei porcine africane, a declarat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar, la solicitarea Agerpres. “Comisia Europeana este gata sa continue sa ajute Romania…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova s-a reunit astazi, in ședința extraordinara, pentru a adopta Planul de masuri privind supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul județului Prahova. Chiar daca focare de pesta porcina africana au fost confirmate pana acum…

- ANSVSA Constanta ia masuri in scopul prevenirii introducerii pe teritoriul judetului Constanta a pestei porcine africane. Avand in vedere situatia epidemiologica in care se afla Romania ca urmare a confirmarii unor focare de pesta porcina africana in judetele Satu ndash; Mare si Tulcea la porcii domestici…

- Autoritatile sanitar-veterinare din Gorj iau masuri pentru combaterea pestei porcine africane. Nicolae Calescu, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, a declarat ca focare de pesta porcina africana au fost depistate la Satu Mare si la Tulcea, ...