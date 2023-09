Viena reacționează după ce Bucureștiul a anunțat că o va da în judecată Karoline Edtstadler, ministrul de Externe austriac, susține ca țara sa este preocupata de o extindere a Spatiului Schengen, dar ca migrația ilegala este un lucru real. Amenințarea Guvernului Romaniei cu atacarea la CJUE a unui posibil alt veto al Austriei pe tema Schengen a primit o reacție din partea Vienei. Ministrul de externe austriac a reacționat fața de declarațiile premierului Ciolacu. „Poziția noastra nu a fost niciodata indreptata impotriva partenerului nostru UE, Romania, a guvernului roman sau a poporului roman. Poziția noastra ar trebui mai degraba sa serveasca drept un semnal de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

