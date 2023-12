Viena deschide ușa Schengen: Primul pas către înlăturarea Vetoului Viena face primul pas pentru a pune capat veto-ului Schengen. Publicația DER STANDARD a raportat luni ca Austria ar putea fi de acord cu o aderare treptata a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, insa cu anumite condiții. Bulgaria și Romania ar trebui sa accepte solicitanții de azil și sa consolideze protecția la frontiera. La aceste condiții se adauga și eliminarea controalelor din aeroporturi. Scenariul a fost confirmat de catre Ministrul de Interne Gerhard Karner. Practic, Olanda, care era doar impotriva Bulgariei, dar nu a aderarii Romaniei la Schengen, ar putea ridica vetoul, iar in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri favorabile pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, impuse de SUA Austria ar putea fi de acord cu o aderare treptata a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen, intr-o prima etapa fiind vorba despre eliminarea controalelor in aeroporturi, scrie cotidianul austriac Der Standard. De la…

- Romania și Bulgaria ar putea sa fie primite in ceea ce ministrul de interne austriac Gerhard Karner a numit „Air-Schengen”, o propunere pe care oficialul de la Viena a facut-o in weekend, dupa ce a purtat discuții „decisive” cu oficiali americani, scrie cotidianul austriac Der Standard.De cand Austria…

- Ministrul a precizat ca declaratia Austriei nu a fost surprinzatoare, iar principala ei importanta politica este ca, in sfarsit, exista o schimbare de pozitie a Vienei pe acest subiect, urmand ca de acum inainte discutiile sa continue pe o zona tehnica."Pentru noi declaratia nu a fost surprinzatoare,…

- Jocuri de culise pentru aderarea Romaniei in Schengen: aliatul cheie care și-a pus la bataie influența pentru țara noastraDiscuțiile recente dintre fostul ambasador al SUA in Austria, Ronald Lauder (foto), cat și diplomatul american responsabil pentru Europa, James O'Brien, cu politicienii de la Viena…

- Austria a pus trei condiții pentru ca Romania sa fie primita in Schengen, insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Frontierele terestre constituie un subiect separat. Ministerul austriac de Interne a transmis deja cele trei condiții de care depinde acceptarea Romaniei in spațiul Schengen. In primul…

- Conform informațiilor provenite de la surse guvernamentale și relatate de radioul public austriac ORF, cancelarul austriac Karl Nehammer și ministrul de Interne Gerhard Karner ar fi consimțit la intrarea Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen, cu condiția ca cele doua țari și Comisia Europeana sa…

- Romania a depus un proiect in cadrul apelului de proiecte pe mobilitate militara pentru realizarea podului Giurgiu – Ruse II. Anunțul a fost facut de catre Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. „Romania a aplicat cu un proiect in cadrul apelului de proiecte pe mobilitate militara. Eu…

- 12 state membre ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene sa creeze o uniune industriala pentru reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) – analogi ai centralelor nucleare, care, datorita dimensiunilor lor mai mici, pot fi instalate in mai multe locuri, citand o scrisoare din…