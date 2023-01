Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu femeia al carei fiu a fost ucis in bombardamentul de la Dnipro s-au viralizat in mediul virtual. Femeia iși plange fiul și ii blestema pe autorii atacului, numindu-i ticaloși și blestemandu-i pana la a șaptea generație.

- O femeie al carei fiu a murit in urma bombardamentului lansat de Rusia asupra unui bloc din orașul ucrainean Dnipro si-a strigat durerea si i-a blestemat pe autorii atacului, scrie news.ro.Intr-un filmulet devenit viral, femeia este tinuta de doi barbati in timp ce isi striga disperarea in mijlocul…

- Vești groaznice de la Dnipro. O racheta a Rusiei a lovit un bloc de apartamente. Cel puțin un bloc a fost distrus, oamenii sunt sub daramaturi. Un raport preliminar: 10 raniți la Dnipro. Doi dintre ei sunt copii. Trei dintre victime sunt critice. Toata lumea este acum in spital” a declarat șeful Administrației…

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, alocarea a inca 500 de milioane de euro pentru Ucraina, in cadrul pachetului de asistenta financiara pentru Kiev, arata Agerpres. Astfel, valoarea totala a creditelor disponibile pentru Ucraina din partea UE de la declansarea invaziei ruse, in 24 februarie acest…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede reducere a TVA de la 19% la 5% pentru panouri fotovoltaice, pompe de caldura si panouri solare pentru a veni in sprijinul investitiilor in energie regenerabila si eficienta energetica. Legea merge la promulgare. Aceasta masura se aplica pentru…

- Comisia Europeana si-a anuntat luni planurile de a acorda o finantare totala din partea UE de aproape 1,2 miliarde euro in sprijinul a 61 de proiecte colaborative de cercetare si dezvoltare in domeniul apararii, selectionate in urma primei cereri de propuneri organizate in cadrul Fondului european de…

- Prima fregata franceza de noua generatie, din care au fost comandate cinci de catre marina franceza si trei de catre Grecia, a fost lansata la apa luni, la Lorient. Fregata de aparare si interventie (FDI) va constitui varful de lance al flotei de lupta franceze, impreuna cu cele opt fregate multi-misiune…

- Un nou val de explozii este raportat marți dimineața in mai multe orașe din Ucraina, la o zi dupa ce Rusia a atacat cu drone kamikaze mai multe orașe. Forțele armate rusești continua sa atace regiunea Kiev, sirenele de raid aerian sunand de aproximativ trei ore – a raportat, marti dimineata, Oleksi…