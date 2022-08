Un avion de agrement s-a prabușit, sambata, in localitatea Letca Noua din județul Giurgiu. Doua persoane carbonizate au fost gasite la locul evenimentului, anunța ISU Giurgiu. Un apel la numarul unic de urgenta 112 a anuntat, astazi, in jurul orei 14.05, ca un avion ultrausor model CITIUS YR-5599 s-a prabusit intre localitatile Letca Veche si […] The post VIDEO/FOTO. O aeronava de mici dimensiuni s-a prabusit in Giurgiu. Pilotul si copilotul au fost gasiti carbonizati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .