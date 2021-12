Stiri pe aceeasi tema

- ”LIVE din aeroportul Otopeni, la Sosiri. Incerc mereu sa raman cat se poate de echilibrat, sa gasesc solutii cand altii se plang si intra in panica, sa fiu concentrat doar pe rezultat. Mi-a iesit pana acum. Insa cand vad Statul Roman cum isi bate joc de cetateni, nu pot sa rezist, nu ma pot abtine.…

- Consultantul in turism, Razvan Pascu, a postat vineri, 17 decembrie, pe Facebook, imagini filmate la terminalul Sosiri al Aeroportului Henri Coanda - Otopeni, unde sute de persoane se inghesuiau in așteptarea formalitatilor impuse de autoritați din cauza pandemiei de COVID-19.Numarul de pasageri care…

- Sute de persoane stau la coada, vineri, la terminalul Sosiri al aeroportului Otopeni, pentru formalitațile de intrare in țara, impuse in contextul pandemiei. Consultantul turistic Razvan Pascu a postat pe Facebook imagini cu aglomerația din aeroport și critica dur autoritatile pentru ca iau masuri „doar…

- ”Domnule Sorin Grindeanu, va plac aceste imagini? Sunteti mandru de bataia de joc la adresa acestor calatori? Si daca vreunul dintre ei se infecteaza, cine va raspunde pentru zadarnicirea combaterii bolilor? Cand organizarea e proasta, oameni nevinovati au de suferit. Cand nepriceperea e mare, oamenii…

- Consultantul turistic Razvan Pascu a postat, vineri, pe Facebook imagini din terminalul Sosiri al Aeroportului International Henri Coanda, unde sute de persoane se inghesuie, la intrarea in tara pentru a realiza formalitatile impuse de pandemia de COVID-19. Acesta critica dur autoritatile pentru ca…

- Minivacanța de 1 Decembrie incepe cu aglomerație pe drumurile naționale. Astfel, pe DN1, circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov. Politistii le recomanda soferilor mai multe rute alternative. “La aceasta ora, se inregistreaza…

- Romanian President Klaus Iohannis has proposed Dacian Ciolos, leader of the Union to Save Romania (USR) party as a candidate to form a government after the Liberal-led coalition cabinet of Florin Cițu toppled in a vote of no confidence last week, according to Reuters. Ciolos, an ex-prime minister (2015-2017)…

- In urma tragediei de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru a postat, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj izbitor de sincer, despre cum ceea ce se intampla in sistemul public duce la pierderi de vieți. ”Nu avem nicio scuza. Mor oameni sub guvernarea…