- Trei persoane au murit si patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme, in județul Ialomița. Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat ca unul dintre raniți are șanse minime de supraviețuire, fiind preluat de un elicopter SMURD și dus la București.”Sunt…

- UPDATEISU Ialomita a mobilizat la locul accidentului doua autospeciale pentru descarcerare, una pentru stingere, o ambulanta SMURD si 12 cadre. De la SAJ Ialomita au intervenit patru ambulante SAJ cu medic, in sprijin deplasandu-se la accident si o aeronava medicala si o ambulanta SAJ din…

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Zece persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR care a patruns pe contrasens. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in jurul…