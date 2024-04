Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit sambata, 13 aprilie, la un bloc cu opt etaje de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din București, in urma caruia au murit doua persoane. Prima data a fost anunțat decesul unui barbat de aproximativ 50 de ani, apoi decesul unei femei careia i se facusera manevre de resuscitare.UPDATE…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un bloc cu opt etaje din Bucuresti, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Zece adulti si un copil au primit primul ajutor de la echipajele SMURD. Doua dintre victimele adulte au murit.

- Un autoturism care se deplasa duminica pe A1, catre București, a fost cuprins de flacari. Cele doua persoane din mașina s-au autoevacuat, nefiind ranite. ”Pe autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, la kilometrul 87, in zona localitații Ratești, județul Argeș, a izbucnit…

- Cel putin 15 persoane au murit, iar alte 44 au fost ranite intr-un incendiu, intr-un bloc, in e China, vineri, potrivit unui bilant provizoriu anuntat sambata de catre autoritatile orasului Nanjing, relateaza AFP. Cauzele sinistrului fac oboiectul unei anchete, insa primele alemente arata ca incendiul…

- Un incendiu devastator in Valencia, Spania, a provocat zece decese și dispariția a cel puțin 14 persoane, ranind și altele, in timp ce flacarile au cuprins doua cladiri rezidențiale, declanșand o operațiune ampla de cautare și salvare. The post OPERAȚIUNI DE SALVARE Tragedie in Valencia: Zece morți…

- In aceasta dimineața, un incendiu a cuprins o casa din localitatea Bistrița-Bargaului. O tanara s-a ales cu arsuri pe maini. Incendiul a izbucnit in aceasta dimineața, cuprinzand o casa din localitatea Bistrița-Bargaului. Pompierii militari au gasit la o locuința invecinata o tanara de 20 de ani, cu…

- Mai mulți pompieri din București sunt acuzați de furt, dupa ce au intervenit la un magazin de bijuterii, dintr-un complex din Capitala, unde a izbucnit un incendiu, in urma cu doi an. Incendiul s-a petrecut in urma cu doi ani la magazinul Prosper, din Sector 5 al Capitalei, noteaza antena3.ro. Abia…

- Doi batrani, o femeie si un barbat, au murit in incendiile care le-au cuprins locuintele. Femeia a fost gasita inconstienta noaptea trecuta, intr-un apartament de la parterul unui bloc din sectorul 1 al Capitalei. Barbatul traia singur intr-o casa izolata de la tara, iar incendiul a fost vazut de sateni…