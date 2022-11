Stiri pe aceeasi tema

- Diferenta dintre echipamentele soldatilor rusi pe care Putin le inspecteaza in fata camerelor de filmare si echipamentele pe care recrutii le primesc departe de ochii propagandei este de la cer la pamant. Un soldat rus recrutat intr-un oras din Caucaz arata ca a primit o masca din plastic pentru paintball…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca a intrat in repetate rinduri intr-o disputa cu Comisia Europeana la subiectul privind noi sancțiuni anti-ruse, intrucit masurile restrictive propuse reprezinta o amenințare pentru economia maghiara. Potrivit acestuia, el a cerut CE sa gaseasca o soluție care…

- Un fost pilot al Forțelor Aeriene Ruse, care a fugit din Rusia, a declarat pentru BBC ca Vladimir Putin se teme de o posibila revolta a generalilor sai impotriva sa. Gleb Irisov, care a parasit Rusia, este și un fost corespondent militar pentru agenția rusa de presa de stat și il cunoaște pe noul comandant…

- Degringolada existenta in taberele de noi recruți adunați de Rusia in urma ordinului de mobilizare parțiala emis de Vladimir Putin e vizibil intr-un filmuleț ajuns pe rețelele de socializare. Astfel, conform presei internaționale, un ofițer rus de top a primit mai multe lovituri in figura de la recruții…

- Atacul armat a avut loc luni, 26 septembrie, la școala nr. 88 din Ijevsk, capitala Republicii Udmurtia, estul Rusiei, iar cel care l-a comis s-a sinucis, a transmis Ministerul rus de Interne, scriu agenția TASS și ziarul rus Kommersant Șeful Udmurtiei, Alexander Brecialov, a precizat ca printre victime…

- Vladimir Putin vrea sa introduca legea marțiala și sa le interzica astfel barbaților pasibili de recrutare sa paraseasca țara. Intre timp, cei care nu formeaza cozi uriașe la granițele Rusiei ies in strada pentru a-și striga revolta.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. Fii…

- Romania, grad de umplere a depozitelor de gaze de 80% Foto: Arhiva. România a atins, sâmbata, un grad de umplere a depozitelor de gaze de 80% din capacitatea totala, potrivit Transgaz, transmite Agerpres. Stocarea gazelor în depozite va continua pâna la 30…