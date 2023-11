Pe un viscol naprasnic, sute de turiști au urcat in munții Bucegi ca sa celebreze Ziua Sfinxului. Piramida energetica i-a atras și anul acesta, pe oamenii care au vrut sa se incarce energetic, dar inconștiența i-ar fi putut costa viața pe unii dintre ei. Trei turisti care s-au ratacit au fost gasiti in hipotermie. ”Sfinx-ul […] The post VIDEO. Ziua Sfinxului, cand se formeaza „piramida magica”, celebrata cu orice risc. Trei turiști, gasiți in hipotermie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .