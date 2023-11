Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul a mediat un acord intre Egipt, Israel si Hamas, in coordonare cu SUA, care sa permita iesirea detinatorilor de pasapoarte straine si a unor raniti in stare critica din Fasia Gaza aflata sub asediu, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa la curent cu intelegerea.

- Video | Incident șocant in Marea Britanie! Un barbat a aruncat intr-un restaurant McDonald's soareci vopsiti in culorile steagului palestinianPolitia britanica a declarat marti ca un barbat a intrat intr-un restaurant McDonald's din centrul Angliei si a aruncat pe podeaua acestuia zeci de rozatoare…

- Republica Moldova, alaturi de alte 44 de state, s-a abținut sa voteze, vineri, rezoluția Adunarii Generala a ONU, care cere un armistițiu umanitar imediat intre Israel și militanții palestinieni Hamas. De cealalta parte, Ungaria, Austria, Cehia și Croația au votat impotriva, la fel ca și SUA, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin condamna bombardamentele din Gaza și a avertizat miercuri ca actualul conflict dintre Israel si Hamas s-ar putea extinde mult dincolo de Orientul Mijlociu. Putin susține ca este gresit ca femeile, copiii si batranii nevinovati din Gaza sa fie pedepsiti pentru crimele…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a cerut luni un armistitiu intre Israel si gruparea islamista Hamas, pentru a se putea transporta mai multe ajutoare in Fasia Gaza, informeaza Reuters preluata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca explozia care a avut loc la spitalul din Fasia Gaza, in care sute de palestinieni au fost ucisi, este o catastrofa ingrozitoare care arata ca razboiul dintre Israel si Hamas trebuie incheiat prin negocieri, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Prețul petrolului a scazut ușor marți, dupa o depreciere de peste 1 dolar care a avut loc luni, pe fondul speranțelor ca SUA vor relaxa sancțiunile impuse Venezuelei și in condițiile in care Washingtonul și-a intensificat eforturile pentru a preveni o escaladare a razboiului dintre Israel și Hamas,…

- Programul Alimentar Mondial (PAM) este „profund ingrijorat" de dificultatile de acces la produsele alimentare de baza in zonele afectate de conflictul dintre Israel si Hamas, in special Fasia Gaza, a transmis duminica aceasta agentie a ONU, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. PAM informat…