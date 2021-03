VIDEO: Zece morți în urma unui incendiu într-un spital COVID din India Zece persoane au murit dupa ce un incendiu care a izbucnit intr-un mall s-a raspandit la un spital care trata pacienti cu Covid-19 din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au declarat vineri oficialii locali, informeaza dpa. Focul a izbucnit dupa miezul noptii de joi spre vineri, in centrul comercial din zona Bhandup din Mumbai, a spus un purtator de cuvant al municipalitatii. Autoritatile din statul indian Maharashta au precizat ca 68 de pacienti au fost evacuati din spital. In momentul producerii incendiului in spital erau internati 78 de pacienti. Decesele cauzate de incendii sunt frecvente… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

