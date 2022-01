Stiri pe aceeasi tema

- Forumul de la Davos, considerat mult timp locul ultim de intalnire al mediilor de afaceri cu oficiali politci si societatea civila, are loc online, din cauza pandemiei covid-19. Numarul unu chinez a facut senzatie la Davos, in 2017, unde a pledat, in mod neasteptat, in favoarea liberului-schimb si mondializarii,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat vineri, in discursul de sfarsit de an, ca reunificarea completa a patriei este o aspiratie impartasita de oamenii de pe ambele parti ale Stramtorii Taiwan, relateaza Xinhua si EFE. Xi a trecut in revista unele dintre cele mai importante evenimente ale anului…

- Rusul Mihail Ulianov a scris pe Twitter ca s-a intalnit cu trimisul special al SUA in Iran, Robert Malley. ”Consultarile stranse si coordonarea dintre delegatia Rusiei si cea a SUA in cursul discutiilor de la Viena constituie o conditie prealabila importanta pentru progresul catre restabilirea JCPOA”,…

- Ministerul de externe de la Beijing l-a convocat miercuri seara pe ambasadorul Japoniei în China pentru o "întâlnire de urgenta", dupa ce fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe a declarat ca nici tara sa si nici Statele Unite nu ar putea sta deoparte în cazul în…

- Statele Unite sunt ingrijorate: dezvoltarea nucleara a Chinei reprezinta „una dintre cele mai mari schimbari ale puterii geostrategice pe care le-a experimentat vreodata lumea”. Pe 27 iunie, China a devenit prima natiune care a lansat un vehicul hipersonic, o nava manevrabila care se deplaseaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut eforturi de "a face noi progrese" in dezvoltarea de echipament militar si arme pentru Armata de Eliberare a Poporului, fortele armate chineze, relateaza marti agentia oficiala Xinhua, preluata de Reuters, informeaza Agerpres. Xi Jinping, care este si…

- Reuniunea aniversara organizata cu ocazia a 50 de ani de la revalidarea Republicii Populare Chineze ca membru in cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) a avut loc, luni, la Beijing. China a fost fondator al ONU, dar statutul de membru i-a fost blocat de Statele Unite pana in 1971. Președintele chinez…