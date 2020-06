Stiri pe aceeasi tema

- Daca la socrii s-a lasat cu scandal, cu alergatura si cu plans in pumni, la parinti, Veronica a fost primita cu lacrimi in ochi si cu masa pusa. Dorul de mama sa, de tata, de fratii sai, de casa parinteasca a coplesit-o pe sotia lui Viorel, iar in momentul in care a calcat in curtea familiei, Veronica…

- Veronica s-a transformat intr-o adevarata diva. Alaturi de soțul sau și de colegul sau de breasla, artistul Rafaelo, tanara din Blagești a pozat ca un adevarat model. Iata cum s-au pregatit cei trei pentru ședința foto de senzație!

- Așa au ajuns ca cei doi sa traiasca in mirajul Capitalei la care nici nu visau vreodata. Aici au cunoscut faima, dar și cum sa traiești cu cațiva banuți in buzunar fafa sa mai fie nevoie sa mai munceasca cu ziua. Veronica Stegaru a fost deseori criticata pentru stilul de viața pe care il duce, dar a…

- Vulpița are, cu siguranța, parte de critici la orice pas, dar ceea ce puțini știu este faptul ca a avut o copilarie chinuita și ca s-a maritat cu Viorel din interes! Mai exact, Veronica Stegaru era disperata sa scape din Iadul in care a crescut și, din pacate pentru ea, lucrurile nu au devenit neaparat…

- Dupa ce Vulpita si Rafaelo au lansat piesa lor, Viorel s-a transformat in cel mai mare dusman al sotiei sale! Foc si para! Asa a fost Viorel, aseara, dupa ce a ascultat cel mai nou hit al Veronicai. O mare bucurie pentru ea, o imensa suparare pentru el.

- Inca puțin și așteptarea va lua sfarșit! Veronica și Rafaelo iși vor lansa piesa in curand, insa pana atunci au aparut cateva imagini de senzație din videoclip. Extrem de zambitoare, Vulpița a acceptat sa imbrace rochia de mireasa, lucru care l-a enervat la culme pe Viorel!

- Veronica și Viorel au ingropat securea razboiului. Cei doi soți au renunțat la certuri și sunt pregatiți sa sarbatoreasca Paștele așa cum se cuvine. Cuplul Stegaru a participat o ședința foto de excepție cu aceasta ocazie, insa pe fața Veronicai au curs lacrimi de tristețe!

- Pentru ca deja au devenit vedete la București, Viorel și Vulpița au trecut la urmatorul pas. Cei doi au ajuns in vizita la stomatolog pentru un control de rutina, dar și pentru a avea un zambet fermecator!