Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au transmis, luni seara, principalele evoluții militare pe frontul de est, unde soldații ruși incearca sa cucereasca Donbasul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Romania nu a primit niciun vot de la Republica Moldova in finala Eurovision. Concursul a fost caștigat de Ucraina, iar Romania nu a reușit sa se claseze nici macar in top 15. Daca unii internauți s-au declarat bucuroși de rezultat și au aplaudat victoria Ucraine, alții au considerat ca totul e o…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu, considera ca "Moldova trebuie sa fie pregatita pentru noi provocari, intrucat razboiul din Ucraina poate dura destul de mult". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de joi in scadere si au inregistrat primul declin trimestrial din ultimii doi ani, din cauza incertitudinilor geopolitice si economice, dupa invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat, joi seara, masuri pentru atenuarea majorarilor preturilor la carburanti in contextul pandemiei si razboiului din Ucraina, una dintre actiuni fiind furnizarea a un milion de barili de petrol pe zi din rezervele strategice. Fii la curent cu…

- Franta nu vede ”progrese majore” in negocierile ruso-ucrainene si nici ”noutati” in situatia din Ucraina, dupa ce Rusia a anuntat o reducere a activitatii sale militare in zona Kievului si la Cernihiv, in nordul Ucrainei, declara miercuri, la postul France 24, ministrul francez de externe Jean-Yves…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, estimeaza ca anul 2022 va reprezenta varful activitatii turistice, chiar in contextul conflictului armat din Ucraina, deoarece lumea este dornica sa revina la normalitate, dupa doi ani de pandemie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Moldovei, Maia Sandu, a discutat in aceste zile cu omologul sau din Ucraina. Au vorbit despre criza refugiaților, a declarat Sandu la Buna Seara de la Moldova 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…