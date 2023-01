Stiri pe aceeasi tema

Politia germana a informat sambata ca activisti pentru clima intentionau sa intrerupa o slujba de Craciun televizata despre care credeau ca va fi transmisa in direct, dar au ajuns la fata locului prea tarziu, aceasta fiind inregistrata cu o zi mai devreme, transmite dpa, citat de Agerpres.

Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat vineri un pachet de ajutor de 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski si-a avertizat cetatenii ca Rusia ar putea lansa atacuri de Craciun si i-a indemnat sa tina cont de alarmele de raid aerian, relateaza Reuters,…

Alternativele vegane la foie-gras sunt in ascensiune in Franta dupa ce un focar sever de gripa aviara a devastat efectivele de rate si a afectat stocurile din aceasta delicatesa traditionala de Craciun, transmite vineri Reuters.

Rusia a transmis miercuri ca nu a primit nicio propunere privind o „incetare a focului de Craciun" in Ucraina, iar luptele se pare ca se vor prelungi pana la sfarșitul iernii, scrie Reuters, conform Mediafax.

Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca in Ucraina va fi un conflict ''indelungat'' si Rusia va lupta pentru a-si apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, dar nu are in vedere vreo noua mobilizare a rezervistilor, informeaza Reuters si AFP.

Europenii au cumparat in weekendul de Black Friday smartphone-uri, decoratiuni de Craciun, pulovere si bijuterii, dar perspectivele pentru sezonul sarbatorilor au ramas intunecate, au declarat retailerii citati de Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a adresat duminica "cele mai calduroase felicitari" omologului sau chinez Xi Jinping cu ocazia realegerii lui Xi la conducerea Partidului Comunist Chinez si respectiv a Chinei, pentru un al treilea mandat istoric, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

Pe platforma din fața Catedralei Incoronarii, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a fost salutata de autoritațile locale și de ofițerii reprezentand Garnizoana Alba Iulia.