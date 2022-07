Imagini cu Vladimir Putin nerabdator si descumpanit in timp ce este lasat sa astepte cateva zeci de secunde de catre omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au fost distribuite in mediul online, conform The Guardian, transmite News.ro. Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022 „Acele 50 de secunde in care Erdogan l-a facut pe Putin sa astepte, parand descumpanit in fata camerelor de filmat, spun mult despre cat de multe s-au schimbat…