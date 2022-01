Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a impartașit, pe rețelele de socializare, o fotografie cu biletul lasat de curierul care i-a adus mancarea de la restaurantul dorit. El a postat mesajul pe care l-a gasit pe parbrizul mașinii.

- Un barbat de 60 de ani, care a suportat un politraumatism cranio-cerebral in urma unui accident rutier, a fost transportat din Glodeni la Chișinau cu elicopterul SMURD. Intervenție aero-medicala a avut loc in aceasta dupa-amiaza.

- Un barbat a decedat si alti doi au fost raniti, marti seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN2 / E85, la Domnesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN18B, in localitatea Cașeiu. ”Din primele date rezulta faptul ca, in momentul efectuarii manevrei de mers inapoi, la ieșirea dintr-o curte, o conducatoare auto in varsta de 22 de ani a intrat in coliziune cu o autoutilitara care se deplasa…

- Incident terifiant in Salaj, acolo unde un copil de 14 ani a fost impușcat de catre un barbat, in varsta de 63 de ani, care nu deținea autorizație pentru arma de vanatoare cu care a comis actul de violența. La fața locului au fost chemate de urgența mai multe echipaje medicale, care i-au acordat primul…

- O noua tragedie pe soselele din Prahova. Un carutas in varsta de 33 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident produs pe drumul judetean 101B, pe raza comunei Bratasanca. Potrivit IJP Prahova, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani a intrat in atelajul hipo, iar in urma impactului,…

- Ieri, 20 noiembrie 2021, in jurul orei 13.00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Zlatna au intervenit, pe strada Vasile Alecsandri din oraș, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 58 de ani, din Zlatna, in timp…

- Un barbat a ramas incarcerat in mașina sa, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca. Acesta a fost extras de pompieri și transportat la spital. „O autospeciala pentru intervenție rapida și comanda, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj…