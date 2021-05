Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a exprimat "preocupari grave" privind violentele dintre israelieni si palestinieni produse in orasul Ierusalim si a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Jake Sullivan, consilierul presedintelui Joseph Biden pentru Securitate Nationala, a vorbit luni dupa-amiaza,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a decretat o zi de doliu national duminica și a anuntat vineri o ancheta completa cu privire la busculada produsa in cursul noptii la o sarbatoare religioasa in nordul tarii, in care si-au pierdut viata cel putin 45 de oameni , transmit DPA si AFP, citate de Agerpres…