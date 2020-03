​VIDEO Victorie pentru Arsenal / Tottenham, doar remiză cu Burnley (Rezultatele zilei) ​Arsenal Londra a obținut, sâmbata, trei puncte care o mențin în lupta pentru locurile care duc în cupele europene. "Tunarii" s-au impus, scor 1-0, în fața echipei West Ham, și au adunat 40 de puncte (Wolves, ocupanta locului 5, are 43 de puncte). Tot în etapa a 29-a, Tottenham a remizat pe terenul lui Burnley, scor 1-1.​



Rezultate înregistrate sâmbata în campionatul Angliei:

*click pe scor pentru a urmari golurile



Arsenal vs West Ham 1-0A marcat: Lacazette ‘78

Crystal Palace vs Watford 1-0A marcat: Ayew ‘28

Sheffield… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

