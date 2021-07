Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul de Balți, Nicolai Grigorișin, s-a batut pe o plaja din Zatoka, Ucraina. Acesta are in proprietate o baza de odihna. Incidentul a avut loc in acest weekend și a fost filmat de catre martori. Video-ul a devenit viral in presa din țara vecina.

- Viceprimarul de Balți, Nicolai Grigorișin, a fost surprins la odihna in țara vecina, in Ucraina. Odihna viceprimarului insa a fost perturbata de un incident neplacut, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Pe rețelele de socializare au aparut imagini in care se poate observa cum viceprimarul de Balți…

- Deznodamant incredibil la Arad. Oamenii legii au facut 157 de percheziții domiciliare la o ampla rețea de traficanți de țigari. Unul din liderii rețelei, Cosmin Mladin, a plecat de acasa chiar inainte ca mascații sa ii bata la ușa, semn ca ar fi primit un pont chiar de la anchetatori. Politistii…

- Un polițist din Bihor s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a batut prietenul pana cand acesta a leșinat. Incidentul șocant a avut loc vinerea trecuta, in fața unui club. Conflictul ar fi pornit, spun martori, in urma unor discuții contradictorii. In loc sa-l aplaneze, agentul de poliție s-a napustit asupra…

- O studenta din Balți, decedat luni, 28 iunie, in Turcia, unde se afla la odihna cu iubitul ei. Tanara de 17 ani a fost dusa de un val puternic. Aceasta nu a putut fi salvata de cei care se aflau in apropiere.

- Nava de croaziera fluviala dedicata exclusiv Deltei Dunarii va aduce, incepand de saptamana viitoare, turisti ucraineni in rezervatia romaneasca, a declarat, pentru AGERPRES, managerul navei, Marius Criftonencu. Potrivit sursei, pana in prezent, nava a facut cinci excursii de cate o saptamana pe bratele…

- Dupa doua luni și cateva zile de la pronunțarea instanței de la Tribunalul Bistrița-Nasaud in dosarul pistolarului Filioglo Maxim, care a vrut sa-și ucida partenerul de “afaceri”, Malogolovenco Vadim pe numele sau, a fost redactata și motivarea. Din document reiese faptul ca, Filioglo și-a recunoscut…

- Rusia va continua ”sa scoata din minți” țarile occidentale dezvaluind, la ONU, adevarul despre evenimentele din Ucraina, a declarat prim adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la Organizația Națiunilor Unite, Dmitri Polianski, dupa intalnirea informala a Consiliului de Securitate al ONU dedicata…