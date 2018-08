Stiri pe aceeasi tema

- Costel Geambașu s-a nascut pe data de 18 ianuarie 1951, in satul Smardan, județul Buzau. Alaturi de Azur și Generic, Odeon este unul dintre primele grupuri care au contribuit la apariția muzicii de petrecere și pahar moderna, folosind ca sursa de inspirație muzica pop din țarile balcanice…

